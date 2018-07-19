«Руки-базуки» и Олеся Малибу объявили о своей помолвке

Публикация от Олеся Малибу (@o.malibu) 16 Июл 2018 в 1:02 PDT

В Сети появился видеоролик, на котором Кирилл Терешин и Олеся Малибу объявляет о своей помолвке. Участница различных телешоу рассказывает, что «Руки-базуки» сделал ей предложение, а также пообещал подарить дорогостоящее кольцо и 101 красную розу.Малибу опубликовала в социальной сети Instagram совместную фотографию с Терешиным. В комментарии под фотографией девушка попросила подписчиков помочь ей с поиском свадебного платья.Также участница различных телешоу показала своим подписчикам видеоролик, на котором она сидит на руках у Кирилла и рассказывает, что она и «Руки-базуки» встретились и решили пожениться. Данное виде собрало за весьма короткий срок более 160 тысяч просмотров и множество противоречивых комментариев со стороны пользователей Сети.Напомним Терешин стал известен в Сети из-за огромных бицепсов. Чтобы добиться такого результата, молодой человек использовал синтол, а позднее вставил в руки импланты. Но на этом «Руки-базуки» не остановился. Кирилл продолжил изменять свое тело и сделал «икры-ракеты».