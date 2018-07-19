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Ученые раскрыли тайну здорового и сильного иммунитета

Австрийские медики рассказали, в чем заключается секрет сильной иммунной системы человека. Специалисты Венского медицинского университета долгое время изучали функциональные особенности иммунитета и пришли к выводу, что эффективную работу всей системе обеспечивают Т-клетки.

Когда в человеческом организме начинают размножаться вирусы, вредные микроорганизмы или в него попадает инородное тело, иммунитет переходит в режим борьбы с угрозой. При этом практически с каждым недугом иммунитет справляется особым способом, подключая к борьбе определенные клетки.

Ученые раскрыли тайну здорового и сильного иммунитета


Однако неизменным остается одно — на всех этапах происходит активное выделение Т-клеток. Эти клетки покрыты рецепторами, с помощью которых организм может обнаружить и ликвидировать угрозу. В здоровой иммунной системе Т-клетки образуют кластеры, сканирующие каждый участок тела. Если одна группа Т-клеток выходит из строя, то организму становится сложнее отследить недуги.

По словам ученых, для эффективного лечения сложных болезней необходимо понять все тонкости работы иммунной системы. В данное время специалистами разрабатывается препарат, стимулирующий работу рецепторов Т-клеток.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 05:00
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