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Поклонники посоветовали Нелли Ермолаевой посетить психиатра

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева рассказала подписчикам о своей удивительной коляске, однако в ответ получила огромную порцию критики и совет обратиться к психиатру.

Поклонники посоветовали Нелли Ермолаевой посетить психиатра

Не так давно Нелли стала мамой, а потому не упускает случая похвастаться не только своим сыном, но и отрекламировать товары для детей. На этот раз девушка рассказала об удивительной коляске, которую купила для сына. Ермолаева очень подробно поведала все характеристики, особенно отметив, что для них с супругом это невероятно удобная вещь, так как они любят путешествовать.

«Дуну мы купили сразу, как родился Мирон в Майами. Там каждая вторая мамочка знает толк в этой коляске-автокресле. Такая кстати Модель у Конора Макгрегора. Настолько удобная штука, тем более, если вы любите путешествовать и часто передвигаетесь...», - написала Нелли.

Фолловеры, которые якобы завалили ее вопросами о коляске, на удивление девушки не слишком восторженно встретили ее рекламу. Многие посчитали, что коляска очень неудобная для малыша, а родителям стоит подумать не только о своей выгоде, но и о малыше. Опытные мамочки отметили, что в Европе врачи и вовсе не поддерживают подобные коляски.

Поклонники посоветовали Нелли Ермолаевой посетить психиатра

По словам пользовательниц Сети, европейские специалисты рекомендуют не держать ребенка в таком положении дольше 45 минут. Прогуливаться же с такой коляской совсем неправильно и даже опасно для здоровья ребенка. Однако и это не самое неприятное, что начали писать подписчики.

Некоторые посчитали, что Нелли нужно срочно обратиться к психиатру, ведь она показывает уже вторую коляску и вновь подобрала для ребенка черный цвет, который многие ассоциировали с катафалком. Да и наряд мамочки также выглядит мрачно, а потому, необходимо, обратиться к профессионалу.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:41
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