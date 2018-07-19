АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.13 USD 62.90
Курс валют на 19.07.2018

IPhone признан опасным устройством для просмотра видеосюжетов с порно

Смартфонам серии iPhone дана интересная и неестественная оценка, оказывается, их признали чрезвычайно опасными, если с помощью них просматривать «клубничку». Ситуация обострена среди мобильных устройств взрослых пользователей, которые при совершении звонка, не заглушают звуки порно. Заметил данный факт пользователь, известный под ником robot_redditor.

При этом собеседник, звонящий абоненту, успешно слышит все издаваемые звуки, содержащие провокационный характер, который соответствует сюжету видеоролика из сегмента «клубничек». Данные интересные звуки видеосюжетов, слышит находящийся на той стороне телефонной линии собеседник. Как результат, вполне реально возникновение неловкой ситуации. Пользователем robot_redditor принято решение проведения серию экспериментов, используя свой iPhone 8 Pluse. Он успешно выяснил, что смартфоны реально могут выдать своих владельцев.
IPhone признан опасным устройством для просмотра видеосюжетов с порно


Причем проблема подтверждается и другими пользователями, являющимися счастливыми обладателями смартфонов серии iPhone. Согласно их сообщениям подтверждается, что воспроизводимый видеоматериал действительно не всегда автоматически останавливается, при подтверждении принятия гаджетом ответа на входящий звонок.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 04:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
IPhone признан опасным устройством для просмотра
Обновленная Audi TT рассекретили до премьеры
Роботы змеи займутся чисткой сложных конструкций
В интернет попали тизеры спорткара SCG 006 в
Плохое настроение может помочь мозгу выполнять
Астрономы впервые создали высокоточное
Hyundai Sonata 2020 года появился на первых
На канале CW появится сериал про открытую
Google Translate: Часы Судного дня уже запущены
Стало известно, когда Sony официально представит
Астрономы впервые наблюдали звезду, пожирающую
В Сети появились первые настоящие фото Huawei
Мертвая бескислородная зона в Индийском океане
Запах кофе стимулирует когнитивные способности
Ученые подсказали, в какое время суток проще
На камеру видеонаблюдения попал призрак солдата,
Илон Маск и представители Google Deep Mind
Фанаты высмеяли Анну Семенович в бархатном платье
Наталья Рудова на эротичном снимке во Франции
Vivo анонсировала бюджетный смартфон Y71i за 150
Медики рассказали о самых необычных симптомах
В Сети появились технические данные Samsung
Поклонники посоветовали Нелли Ермолаевой посетить
Джефф Безос стал самым богатым человеком в
Социальные сети могут повлечь за собой развитие
Dell готовит гибридный ноутбук XPS 13 с
Учёные нашли связь между колбасой и психическими
Таблетки для диабетиков помогут при алкоголизме
В США испытали систему точной посадки самолета на
Три слова, которые хотят слышать мужчины во время
Просмотреть все новости