IPhone признан опасным устройством для просмотра видеосюжетов с порно

При этом собеседник, звонящий абоненту, успешно слышит все издаваемые звуки, содержащие провокационный характер, который соответствует сюжету видеоролика из сегмента «клубничек». Данные интересные звуки видеосюжетов, слышит находящийся на той стороне телефонной линии собеседник. Как результат, вполне реально возникновение неловкой ситуации. Пользователем robot_redditor принято решение проведения серию экспериментов, используя свой iPhone 8 Pluse. Он успешно выяснил, что смартфоны реально могут выдать своих владельцев.Причем проблема подтверждается и другими пользователями, являющимися счастливыми обладателями смартфонов серии iPhone. Согласно их сообщениям подтверждается, что воспроизводимый видеоматериал действительно не всегда автоматически останавливается, при подтверждении принятия гаджетом ответа на входящий звонок.