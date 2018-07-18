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Социальные сети могут повлечь за собой развитие психических заболеваний

Согласно последним заявлениям Американских ученых известно, что злоупотребляя соцсетями, особенно в подростковом возрасте, неизбежно приведет к активному развитию синдрома, известного как дефицит внимания, а так же развитию гиперактивности.

При этом синдромы проявляются еще и у взрослых людей, негативно отражаясь на интеллекте. Такому неврологическо-поведенческому расстройству характерно проявление трудности при концентрации внимания, а так же желание проявить необоснованный риск и повышенная импульсивность.
Социальные сети могут повлечь за собой развитие психических заболеваний


В исследовании ученых приняли участие 2587 школьников, возрастом от 15 до 16 лет. Каждому добровольцу задавали ряд вопросов, в которых он должен был описать свое время, посвященное интернету. В ходе работы, исследователи так же выяснили, как часто проявляются у подростков симптомы СДВГ.

В итоге выяснилось, что подростки, чрезмерно много времени посвящающие сетям, через время проявляли предрасположенность к развитию СДВГ, при этом вероятность повышена в большей степени, чем у тех, кто почти не пользуется соцсетями. Так же исследователями отмечено, что результаты однозначно не определяют причинно-следственную связь между рассмотренными явлениями.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:23
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