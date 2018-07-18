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Сына Плющенко и Рудковской проверили на детекторе лжи

Евгений Плющенко и Яна Рудковская упорно продолжают делать из младшего сына звезду. 5-летний Александр выступает на льду, снимается в модных журналах, а теперь еще и пытается стать звездой телевидения.

Сына Плющенко и Рудковской проверили на детекторе лжи

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, Александр, принял участие в новом ток-шоу Первого канала под названием «Видели видео». Герои данной передачи — это авторы и персонажи самых популярных роликов в Сети. В двух постоянных рубриках телепроекта всегда будут принимать участие звезды. Одним из первых в шоу прошел проверку на детекторе лжи Плющенко-младший. Помог ему в этом Дмитрий Шепелев, ведущий ток-шоу «На самом деле» на Первом канале.

Передача с участием Александра выйдет уже на следующей неделе. Тогда-то общественность и узнает, доволен ли своей жизнью сын знаменитых родителей. Нравится ему действительно кататься на льду, позировать фотографам для обложек модных журналов и вести светский образ жизни в то время, когда его ровесники, просто наслаждаются детскими играми.

Сына Плющенко и Рудковской проверили на детекторе лжи


Рудковская рассказала, что ее сын стал одним из главных героев передачи и принял участие в опросе «Шлема Правды» — детского аналога взрослого «Детектора лжи». Также Яна сообщила, что это будет очень смешно и посоветовала всем смотреть шоу.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 19:26
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