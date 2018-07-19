АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.13 USD 62.90
Курс валют на 19.07.2018

Обновленная Audi TT рассекретили до премьеры

Немецкий автобренд работает над рестайлингом версии Audi TT. В Сети накануне появились визуализации авто, судя по которым оно сильно изменилось в плане внешности. Будущей осенью в Париже в рамках мотор-шоу состоится презентация транспортного средства.

Обновленная Audi TT рассекретили до премьеры


Рестайлинговая версия купе Audi TT была рассекречена до премьеры. Немцы должны обновлённое авто показать на парижском мотор-шоу в октябре этого года. Обновленная Audi TT приобрела другие воздухозаборники, бамперы, новую светодиодную оптику, измененный диффузор. Согласно предположениям, для нового купе опционально предложат новую современную мультимедийную установку, самые современные системы безопасности. Для авто за отдельную плату доступны будут различные цветовые решения кузова, широкий список дополнительного оборудования, варианты оформления интерьера.

Актуальная версия модели в Европе предлагается с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 на 180, а также 230 л.с. соответственно, с дизельным мотором 2.0 на 184 л.с.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
IPhone признан опасным устройством для просмотра
Обновленная Audi TT рассекретили до премьеры
Роботы змеи займутся чисткой сложных конструкций
В интернет попали тизеры спорткара SCG 006 в
Плохое настроение может помочь мозгу выполнять
Астрономы впервые создали высокоточное
Hyundai Sonata 2020 года появился на первых
На канале CW появится сериал про открытую
Google Translate: Часы Судного дня уже запущены
Стало известно, когда Sony официально представит
Астрономы впервые наблюдали звезду, пожирающую
В Сети появились первые настоящие фото Huawei
Мертвая бескислородная зона в Индийском океане
Запах кофе стимулирует когнитивные способности
Ученые подсказали, в какое время суток проще
На камеру видеонаблюдения попал призрак солдата,
Илон Маск и представители Google Deep Mind
Фанаты высмеяли Анну Семенович в бархатном платье
Наталья Рудова на эротичном снимке во Франции
Vivo анонсировала бюджетный смартфон Y71i за 150
Медики рассказали о самых необычных симптомах
В Сети появились технические данные Samsung
Поклонники посоветовали Нелли Ермолаевой посетить
Джефф Безос стал самым богатым человеком в
Социальные сети могут повлечь за собой развитие
Dell готовит гибридный ноутбук XPS 13 с
Учёные нашли связь между колбасой и психическими
Таблетки для диабетиков помогут при алкоголизме
В США испытали систему точной посадки самолета на
Три слова, которые хотят слышать мужчины во время
Просмотреть все новости