Обновленная Audi TT рассекретили до премьеры

Рестайлинговая версия купе Audi TT была рассекречена до премьеры. Немцы должны обновлённое авто показать на парижском мотор-шоу в октябре этого года. Обновленная Audi TT приобрела другие воздухозаборники, бамперы, новую светодиодную оптику, измененный диффузор. Согласно предположениям, для нового купе опционально предложат новую современную мультимедийную установку, самые современные системы безопасности. Для авто за отдельную плату доступны будут различные цветовые решения кузова, широкий список дополнительного оборудования, варианты оформления интерьера.Актуальная версия модели в Европе предлагается с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 на 180, а также 230 л.с. соответственно, с дизельным мотором 2.0 на 184 л.с.