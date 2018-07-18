В РФ подорожали отдельные комплектации внедорожников УАЗ

Для версии УАЗ «Хантер» сборка «Классик» подорожала на 10 000 руб. Данная комплектация теперь доступна в РФ за 654 900 руб. Данная сборка укомплектованная блокировкой дифференциала увеличилась в цене до 692 800 руб. Внедорожник УАЗ «Патриот» подорожал на 12 500 – 20 000 руб. Сборка «Максимум» расценивается в 1,019 млн руб. «Футбольный» и «экспедиционный» в цене не изменились: 995 000 и 1 039 900 рублей соответственно. Ульяновские машиностроители за версию «Максимум» просят 1,1 млн руб. Начальная версия пикапа не подорожала 749 000 руб.Стоит напомнить, что авто УАЗ в прошлый раз дорожали в РФ в июне текущего года. Цены этих авто стали дороже на 10 000 – 18 500 рублей. Жители страны в первом полугодии купили 17 535 ульяновских авто. Это на 5% меньше, в сравнении с прошлым годом.