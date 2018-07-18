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В РФ подорожали отдельные комплектации внедорожников УАЗ

Ульяновским автозаводом пересмотрен прайс на свою продукцию. Из-за этого изменились расценки на внедорожные версии УАЗ «Хантер», «Пикап», «Патриот». Отдельные сборки данных авто прибавили в цене примерно 10 000 -25 000 руб.

В РФ подорожали отдельные комплектации внедорожников УАЗ


Для версии УАЗ «Хантер» сборка «Классик» подорожала на 10 000 руб. Данная комплектация теперь доступна в РФ за 654 900 руб. Данная сборка укомплектованная блокировкой дифференциала увеличилась в цене до 692 800 руб. Внедорожник УАЗ «Патриот» подорожал на 12 500 – 20 000 руб. Сборка «Максимум» расценивается в 1,019 млн руб. «Футбольный» и «экспедиционный» в цене не изменились: 995 000 и 1 039 900 рублей соответственно. Ульяновские машиностроители за версию «Максимум» просят 1,1 млн руб. Начальная версия пикапа не подорожала 749 000 руб.

Стоит напомнить, что авто УАЗ в прошлый раз дорожали в РФ в июне текущего года. Цены этих авто стали дороже на 10 000 – 18 500 рублей. Жители страны в первом полугодии купили 17 535 ульяновских авто. Это на 5% меньше, в сравнении с прошлым годом.
 
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Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:08
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