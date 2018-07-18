Названы марки самых угоняемых авто в России

Самыми угоняемыми авто эксперты назвали Toyota. На втором месте оказалась марка Kia. на третьем месте оказался Hyundai. В России в январе-июне немного реже угоняли авто Renault, Lexus, Mazda. Преступники предпочитали угонять, такие модели как Toyota Camry в кузове седан, внедорожники версии Land Cruiser 200, кроссы RAV4, пикапы Hilux. При этом среди моделей Kia чаще всего угону подвергались Sportage, Rio, Ceed, Optima, Quoris. Среда авто марки Hyundai большим спросом у угонщиков пользуются Solaris, Santa Fe, Creta, Genesis, Tucson, ix35, i30. Автоворы интересовались японскими Lexus версий LX, RX, GX. Среди Nissan популярность имеют Almera, Pathfinder, X-Trail, Qashqai. Также угонщики любят Mazda CХ-5, Infiniti QX70.Автоугонщики среди немецких авто часто угоняли версии BMW 5 Series/ X6, Audi A6 Allroad, Volkswagen Passat. Также в рейтинг попали такие версии как Peugeot 408, Renault Logan/SR, Renault Fluence, Renault Duster, Land Rover Discovery, УАЗ «Патриот», LADA 4x4, Ford Mondeo, Ford Focus.