Экс-супруг довел Седокову до нервного срыва прямо во время интервью

На протяжении почти девяти месяцев Анна Седокова молчала о том, что ее экс-супруг Максим Чернявский забрал у нее дочь Монику и подал в суд. По признанию исполнительницы, все это время она жила в «аду». Анне было страшно, потому что люди не понимали, почему она на всех опубликованных фото была без Моники. Певица утверждает, что получала сообщения в Сети, в которых ее называли плохой матерью.Седокова отметила, что Моника всегда была для нее абсолютным светом и любовью. Певице кажется, что ее дочка самый нежный ребенок во Вселенной. И когда ее забрали это было очень больно, а все вокруг еще кричали, что она ужасная мать.Ситуация изменилась, когда Анна внезапно проговорилась. Однажды Седокова давала интервью, и у нее случился нервный срыв, в порыве которого она проговорилась. Тогда еще был шанс остановить это интервью, не дать ему быть обнародованным. Но исполнительница поняла, что больше не может сдерживать ту боль, которая была в ней и все рассказала.