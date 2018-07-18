Экс-супруг довел Седокову до нервного срыва прямо во время интервью
Известная певица Анна Седокова призналась, что еще долго никто бы не знал о судебных разбирательствах с экс-мужем Максимом Чернявским, который забрал у знаменитости дочь Монику. Но у исполнительницы случился нервный срыв прямо во время интервью, и Анна поняла, что не может молчать о случившемся.
На протяжении почти девяти месяцев Анна Седокова молчала о том, что ее экс-супруг Максим Чернявский забрал у нее дочь Монику и подал в суд. По признанию исполнительницы, все это время она жила в «аду». Анне было страшно, потому что люди не понимали, почему она на всех опубликованных фото была без Моники. Певица утверждает, что получала сообщения в Сети, в которых ее называли плохой матерью.
Седокова отметила, что Моника всегда была для нее абсолютным светом и любовью. Певице кажется, что ее дочка самый нежный ребенок во Вселенной. И когда ее забрали это было очень больно, а все вокруг еще кричали, что она ужасная мать.
Ситуация изменилась, когда Анна внезапно проговорилась. Однажды Седокова давала интервью, и у нее случился нервный срыв, в порыве которого она проговорилась. Тогда еще был шанс остановить это интервью, не дать ему быть обнародованным. Но исполнительница поняла, что больше не может сдерживать ту боль, которая была в ней и все рассказала.