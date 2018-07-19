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Роботы змеи займутся чисткой сложных конструкций двигателей самолетов

В планах компании Rolls-Royce, начать использование новых моделей роботов, которые будут представлять тараканов или змей, при этом они помогут значительно ускорить процессы ремонта конструкций авиационных двигателей. Производство роботов организовано совместно с учеными, представителями Гарвардского и Ноттингемского университетов.

Исследовательскими группами создаются специальные мини-роботы. Прототипы новинок уже представлены на площадках авиасалона в британском Фарнборо. Благодаря роботам-тараканам стало возможно избавиться от необходимости полностью разбирать сложнейшие двигатели, применяемые в самолетах. Данные устройства могут проникнуть в условия сложных камер сгорания и помочь исследованию всех внутренних рабочих поверхностей.
Роботы змеи займутся чисткой сложных конструкций двигателей самолетов


Полученные инновационные возможности позволили уменьшить в несколько раз время, которое раньше занимали сложные технические процедуры. Конструкция робота оснащена четырьмя конечностями, снабженными липучками, причем весь его корпус яйцеобразный. Вся процедура осмотра одной камеры сгорания занимает примерно пять часов. При этом маленьким аппаратом проявляются удивительные способности, он выявляет на протяжении пяти минут недостатки, которые могут быть скрыты в рабочей камере.

В ближайшее время, специалисты намерены уменьшить размер гаджетов до 15 мм, они будут снабжены датчиками и видеокамерами. Так же отмечается, что проникнуть во внутренности моторов без труда могут миниатюрные роботы-змеи, здесь они успешно удаляют мусор из камер сгорания. Конкретные даты выпуска своих новых устройств Rolls-Royce не называет.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 02:00
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