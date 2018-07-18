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В Голландии ученые придумали, как накормить людей мясом из пробирки

Проект голландских ученых Mosa Meat, с помощью которого можно накормить все человечество искусственным мясом, получил финансирование. На реализацию идей, способных совершить прорыв в пищевой промышленности, специалистам выделили практически десять миллионов долларов.

Аналитики отмечают, что при успешных исследованиях в области промышленного производства искусственной говядины, компания может выйти на продуктовый рынок уже в 2021 году. На первых этапах планируется заменить натуральную говядину искусственной в производстве гамбургеров.

В Голландии ученые придумали, как накормить людей мясом из пробирки


По словам создателей новой пищевой технологии, основой искусственного мяса является «каркас» из стволовых клеток, которые извлекаются из мышечной ткани коров. Стволовые клетки после помещения их в питательный раствор начинают регенерировать, в результате чего появляется искусственное мясо.

Данная технология предназначалась для космонавтов, однако некоторые увидели в ней коммерческий потенциал. Помимо говядины подобным образом можно вырастить и куриное мясо. Искусственный продукт полностью безопасен, но перед поступлением на рынок будет проходить обязательную сертификацию.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 18:50
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