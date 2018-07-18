В Голландии ученые придумали, как накормить людей мясом из пробирки

Аналитики отмечают, что при успешных исследованиях в области промышленного производства искусственной говядины, компания может выйти на продуктовый рынок уже в 2021 году. На первых этапах планируется заменить натуральную говядину искусственной в производстве гамбургеров.По словам создателей новой пищевой технологии, основой искусственного мяса является «каркас» из стволовых клеток, которые извлекаются из мышечной ткани коров. Стволовые клетки после помещения их в питательный раствор начинают регенерировать, в результате чего появляется искусственное мясо.Данная технология предназначалась для космонавтов, однако некоторые увидели в ней коммерческий потенциал. Помимо говядины подобным образом можно вырастить и куриное мясо. Искусственный продукт полностью безопасен, но перед поступлением на рынок будет проходить обязательную сертификацию.