В интернет попали тизеры спорткара SCG 006 в ретро-стиле

SCG в Сети обнародовала тизерные изображения новой версии спорткара SCG 006, которая получила дизайн под ретро-стиль. Авто похоже на Ferrari 250, которое обладает боковыми выхлопными трубами под стиль Shelby Cobra. Автомобильный кузов получит карбоновую отделку. Технические параметры новинки держатся пока в секрете. Подкапотное пространство новой версии будет занимать бензиновый 8-цилиндровый двигатель от Chevrolet LT4. Силовой агрегат работает с 6-скоростной МКПП.SGC в прошлом году показала суперлегкую модель суперкара SCG 004S, обладающую необычной формулой посадки 1+2, применяемой к McLaren F1. SGC 004S создана на карбоновой платформе. В свою очередь это позволило уменьшить массу автомобиля до 1179 кг. Суперкар оснащается 8-цилиндровым 5-литровый мотором на 650 л.с.