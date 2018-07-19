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Hyundai Sonata 2020 года появился на первых шпионских фото

Hyundai Sonata 2020 появился на шпионских фото. На снимках видно, что авто в обновленной версии разработали на базе современного концепта Le Fil Rouge.

Hyundai Sonata 2020 года появился на первых шпионских фото


В настоящее время авто проходит на трассе Нюрбургринг первые дорожные испытания. Представители корейской автокомпании отмечают, что авто ориентировано на молодёжь. Машина предназначается для перевозки крупногабаритных грузов. Не исключается также возможность появления двухместной вариации авто. Прототип нового седана средних размеров отличается от прошлой вариации наличием на задней части большого спойлера. Разработчики сконцентрировались на аэродинамике авто, потому что он обладает достаточно большой максимальной скоростью. Седан оснащается 1,6-литровым мотором на 120 лошадиных сил. Планируется также выпуск гибридной версии с переключаемым модулем, предназначенным для режимов функционирования.

Обновленный Hyundai Sonata в продаже должен появиться в 2020 году. Презентация авто должна состояться в ходе одного из будущих автосалонов. Главными конкурентами для версии станут Toyota Camry, Nissan Altima, Honda Accord, Chevrolet Malibu.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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