В Госдепартаменте подтвердили сокращение количества ядерных боеголовок на вооружении у США и России

Согласно договору по сокращению стратегических наступательных вооружений, США и Россия обязаны уменьшить количество ядерных боеголовок до 1550 штук, а межконтинентальных баллистических ракет, тяжелых бомбардировщиков и баллистических ракет на подводных лодках до 700 штук.На данный момент на вооружении у России имеется 527 оперативных рабочих комплексов с ядерными зарядами в количестве 1444 штук. В этом плане у США практически такое же количество – 652 носителя и 1350 боеголовок.Если говорить про общее количество с учетом развернутых и не развернутых комплексов, то у США их 800 штук, а у России 779. Все данные были собраны до 5 февраля текущего года.