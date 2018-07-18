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В Госдепартаменте подтвердили сокращение количества ядерных боеголовок на вооружении у США и России

5 февраля 2011 года США и Россия подписали соглашение СНВ-3, в рамках которого обеим странам необходимо уменьшить арсеналы с ядерным оружием. Таким образом, в Госдепартаменте указали, что обе стороны придерживаются принципов договора и сокращают количество ядерных боеголовок.

В Госдепартаменте подтвердили сокращение количества ядерных боеголовок на вооружении у США и России


Согласно договору по сокращению стратегических наступательных вооружений, США и Россия обязаны уменьшить количество ядерных боеголовок до 1550 штук, а межконтинентальных баллистических ракет, тяжелых бомбардировщиков и баллистических ракет на подводных лодках до 700 штук.

На данный момент на вооружении у России имеется 527 оперативных рабочих комплексов с ядерными зарядами в количестве 1444 штук. В этом плане у США практически такое же количество – 652 носителя и 1350 боеголовок.

Если говорить про общее количество с учетом развернутых и не развернутых комплексов, то у США их 800 штук, а у России 779. Все данные были собраны до 5 февраля текущего года.
 
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Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:57
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