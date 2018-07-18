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Google Translate: Часы Судного дня уже запущены

Сторонники теории заговора после запуска Google Translate своё внимание обратили на двусмысленное переводы, допускаемые иногда сервисом. К экспертам не прислушивались, однако ИИ на сегодняшний день всё чаще в Сети сообщает про Судный день, а также пришествии Христа.

Google Translate: Часы Судного дня уже запущены


Учёных и пользователей волнует появление в Сети разной информации, в частности про конец света. В корпорации Google раньше не раз возникали разные ситуации, связанные с переводами ИИ на языки мировых народов. Он недавно нанёс обиду так называемым сторонникам плоской Земли. Искусственный интеллект перевёл с английского на французский язык фразу таким образом, что выдан был в итоге набор слов, который дословно означал «Я идиот». Представители Google объяснили, что информационная база данных системы содержит промежуточный язык, что влияет в итоге на смысл перевода.

Специалист по компьютерному шифрованию в Вашингтонском университете - Педро Домингос, полагает, что самообучение искусственного интеллекта является мифом. Учёный удивился, что о Судном дне говорит Google Translator. По мнению Домингоса, имеется некая скрытая «тёмная» Сеть. Google по всему миру сканирует Интернет. Вследствие того, что словосочетание «Судный день» применяется очень часто, искусственный интеллект активно вставляет данные слова в переводимые тексты.
 
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Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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