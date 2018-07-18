Стало известно, когда Sony официально представит флагманы Sony Xperia XZ3 и XZ3 Compact

Все эксперты уверены, что на этом мероприятии покажут новейшие Sony Xperia XZ3 и XZ3 Compact, поскольку в прошлом году была аналогичная ситуация. На выставке IFA 2017 сотрудники японской компании Sony продемонстрировали новые на то время Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact.На данный момент в Сети об этих двух устройствах мало информации, хотя недавно появлялись данные о том, что смартфон Sony Xperia XZ3 будет оснащен процессором SoC Snapdragon 845, ОЗУ и ПЗУ с объемом памяти в 6 и 64 гигабайта и двойным модулем тыльной камеры.