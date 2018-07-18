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Стало известно, когда Sony официально представит флагманы Sony Xperia XZ3 и XZ3 Compact

Появилась информация о том, что представители компании Sony начали рассылать приглашения на конференцию, в рамках которой состоится презентация новых смартфонов бренда – флагманов Sony Xperia XZ3 и XZ3 Compact. Таким образом, сообщается, что девайсы представят на IFA 2018 в Берлине, а точнее 30 августа.

Стало известно, когда Sony официально представит флагманы Sony Xperia XZ3 и XZ3 Compact


Все эксперты уверены, что на этом мероприятии покажут новейшие Sony Xperia XZ3 и XZ3 Compact, поскольку в прошлом году была аналогичная ситуация. На выставке IFA 2017 сотрудники японской компании Sony продемонстрировали новые на то время Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact.

На данный момент в Сети об этих двух устройствах мало информации, хотя недавно появлялись данные о том, что смартфон Sony Xperia XZ3 будет оснащен процессором SoC Snapdragon 845, ОЗУ и ПЗУ с объемом памяти в 6 и 64 гигабайта и двойным модулем тыльной камеры.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 23:15
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