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Учёные нашли связь между колбасой и психическими расстройствами людей

Опираясь на ряд связанных исследований специалистов Балтимора, США, учёные деятели заявили касательно существования общей привычки многих пациентов, имеющих диагноз «биполярного расстройства».

Учёные нашли связь между колбасой и психическими расстройствами людей


Во время экспериментов 2007-2017 г.г., включающих в себя опросники про жизнедеятельность и привычки здоровых людей, пациентов с психиатрическими диагнозами, эксперты заметили связь. Многие с психиатрическим диагнозом заявили, что употребляют часто в пищу переработанное мясо. В свою очередь к данному типу продуктов относятся колбасы, валеные бекон/говядина, а также прочие мясные продукты, которые прошли дополнительную обработку. В данном случае интересным открытием стало то, что среди этой группы волонтёров имеющих диагноз преобладали те, у кого явно был выражен маниакальный эпизод в случае биполярного расстройства.

Между тем эксперимент на крысах, питавшихся переработанным мясом, подтвердил также теорию существования связи, так как у животных данный продукт вызывал гиперактивность. Но учёные настаивают, что в данном открытии не нашли причинно-следственной связи. Вследствие этого нельзя утверждать, что колбасы ведут к психическим расстройствам.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:08
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