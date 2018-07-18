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Виктория Дайнеко рассказала о воссоединении своей распавшейся семьи

Певица Виктория Дайнеко рассказала о воссоединении со своим мужем Дмитрием Клейманом. Звезда поделилась с подписчиками, что её семья снова вместе.

Виктория Дайнеко рассказала о воссоединении своей распавшейся семьи


Виктория Дайнеко наконец-то наладила свои отношения со своим бывшим мужем, которого ранее певица называла «никчёмным существом». В ответ экс-супруг Виктории обвинил её в том, что она плохая мать и жене, но зато хороший агрессор.

Ради общего ребёнка пара решила наладить отношения, теперь дочь Лидия может беспрепятственно видеться с отцом. Всему этому есть простое объяснение, Виктория Дайнеко решила обратиться за помощью к психотерапевту, и результат не заставил себя ждать.

Певица даже не против того, чтобы вернуться к мужу, но у Дмитрия Клеймана появились отношения с другой девушкой, и судя по всему он не намерен их разрывать ради бывшей супруги.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:33
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