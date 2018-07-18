Виктория Дайнеко рассказала о воссоединении своей распавшейся семьи

Виктория Дайнеко наконец-то наладила свои отношения со своим бывшим мужем, которого ранее певица называла «никчёмным существом». В ответ экс-супруг Виктории обвинил её в том, что она плохая мать и жене, но зато хороший агрессор.Ради общего ребёнка пара решила наладить отношения, теперь дочь Лидия может беспрепятственно видеться с отцом. Всему этому есть простое объяснение, Виктория Дайнеко решила обратиться за помощью к психотерапевту, и результат не заставил себя ждать.Певица даже не против того, чтобы вернуться к мужу, но у Дмитрия Клеймана появились отношения с другой девушкой, и судя по всему он не намерен их разрывать ради бывшей супруги.