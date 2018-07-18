Роман Гриценко заявил, что поможет Евгению Маслову с лечением

«..Мы оба виноваты в этой истории. Безумно об этом жалею и если была бы возможность все поменять, то поменял бы. Перед Женей я извинился, мы поговорили, я обещал, что помогу с лечением. Надеюсь, что с ним все будет хорошо и с глазом нет ничего серьезного, нет тяжкого вреда его здоровью. Эта ситуация должна быть уроком для всех, что все может закончиться плохо. В любом случае, нужно уметь разговаривать и решать конфликт на словесном уровне, а не применять физическую силу, не драться и понимать, что это может привести к тяжелым последствиям. Для себя после этой ситуации многое переосмыслил. Впредь, я надеюсь, что такое больше не повторится», - написал Роман Гриценко в социальной сети.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что на днях в Периметре между Романом и Евгением произошла жесткая и в некоторой степени даже жестокая потасовка. В результате безжалостной драки Гриценко остался со сломанной рукой, а Маслов чуть не лишился левого глаза.Несколько часов назад Роман опубликовал на официальной страничке реалити пост, в котором сообщил верным телезрителям «Дома-2», что не будет себя оправдывать, поэтому готов отвечать за свои те или иные действия.Нужно сказать, что сразу после потасовки Гриценко и Маслова, Евгений был дисквалифицирован. Судьба же Романа до сих пор решается. Как бы то ни было, но многие телезрители убеждены, что за Гриценко вступиться одна из телеведущих «Дома-2» - Ольга Бузова.Напомни, что ранее Роман в открытую говорил о том, что ему очень нравится и интересна Ольга Бузова. Молодой человек не только ухаживал за телеведущей, дарил ей цветы и приглашал в кино и ресторан, но и на одном из лобных мест даже поцеловал свою избранницу.