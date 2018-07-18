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Анастасия Волочкова рассказала о личной свободе

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о личной свободе, которой она дорожит. Знаменитость провела открытый вебинар, в рамках которого поделилась с фанатами секретами своего успеха.

Анастасия Волочкова рассказала о личной свободе

Анастасия Волочкова обнародовала фото, на котором сидит в огромной кадушке, в которую она решила забраться после бани. На снимке известная балерина прикрывает обнажённую грудь ветками ели. Подписчики отметили, что знаменитость всегда ведет себя открыто, что является хорошим качеством, но иногда скрытность может быть для Анастасии не лишней, особенно если это касается общения с общественностью.

Волочкова также вышла в прямой эфир в Instagram, во время которого балерина рассказала о свободе и о том, что стоит постоянно радовать себя. Подписчики заметили, что знаменитости было трудно говорить. Многие сослались на то, что балерина устала после бани и трудного рабочего дня, но Анастасия решила не комментировать свой севший голос.

По словам Волочковой, она старается находить баланс между работой и отдыхом, ввиду чего Анастасия всегда сохраняет внутреннее равновесие. Преданные поклонники оставили массу комментариев под фото с бани, отметив бодрый внешний вид звезды.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 17:33
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