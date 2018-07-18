Три слова, которые хотят слышать мужчины во время секса
Сами мужчины озвучили, какие именно слова их уши желают слышать во время занятий сексом.
По данным статистики, многие мужчины во время секса предпочитают молчать. В то же время, это не значит, что они ждут такого же молчаливого «ответа» от женщины. На деле сильная половина желает услышать на только стоны восторга, хоть они и ощутимо повышают их самооценку. Есть еще, по мнению мужчин, несколько волшебных слов, которые положительно отразятся на его исполнительском мастерстве в постели. Поэтому женщина, умело использующая эти знания, может получить от занятий любовью гораздо больше удовольствия, чем обычно.
На этот раз британские журналисты, опросив тысячу парней и мужчин, узнали заветные слова.
Первое место досталось фразе «Пожалуйста, не останавливайся!»: 44% опрашиваемых назвали именно эти слова наиболее желанными в устах партнерши.
26% мужчин надеются услышать «Мне очень-очень хорошо!», а еще 17% придут в восторг от услышанного «Он такой у тебя большой...». Если женщина еще и тон подберет в соответствии обстоятельствам, то она точно окажется у цели.
А фразу «Я тебя люблю» мечтают услышать в постели большинство женщин и лишь 13% мужчин. Кроме нее, партнера также может немного воодушевить утверждение «Ты лучший мужчина в моей жизни» и предложение «Давай сделаем это еще раз». Также многие мужчины признались, что им польстит предложение от партнерши почаще заниматься сексом.
По данным статистики, многие мужчины во время секса предпочитают молчать. В то же время, это не значит, что они ждут такого же молчаливого «ответа» от женщины. На деле сильная половина желает услышать на только стоны восторга, хоть они и ощутимо повышают их самооценку. Есть еще, по мнению мужчин, несколько волшебных слов, которые положительно отразятся на его исполнительском мастерстве в постели. Поэтому женщина, умело использующая эти знания, может получить от занятий любовью гораздо больше удовольствия, чем обычно.
На этот раз британские журналисты, опросив тысячу парней и мужчин, узнали заветные слова.
Первое место досталось фразе «Пожалуйста, не останавливайся!»: 44% опрашиваемых назвали именно эти слова наиболее желанными в устах партнерши.
26% мужчин надеются услышать «Мне очень-очень хорошо!», а еще 17% придут в восторг от услышанного «Он такой у тебя большой...». Если женщина еще и тон подберет в соответствии обстоятельствам, то она точно окажется у цели.
А фразу «Я тебя люблю» мечтают услышать в постели большинство женщин и лишь 13% мужчин. Кроме нее, партнера также может немного воодушевить утверждение «Ты лучший мужчина в моей жизни» и предложение «Давай сделаем это еще раз». Также многие мужчины признались, что им польстит предложение от партнерши почаще заниматься сексом.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:36