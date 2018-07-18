Три слова, которые хотят слышать мужчины во время секса

По данным статистики, многие мужчины во время секса предпочитают молчать. В то же время, это не значит, что они ждут такого же молчаливого «ответа» от женщины. На деле сильная половина желает услышать на только стоны восторга, хоть они и ощутимо повышают их самооценку. Есть еще, по мнению мужчин, несколько волшебных слов, которые положительно отразятся на его исполнительском мастерстве в постели. Поэтому женщина, умело использующая эти знания, может получить от занятий любовью гораздо больше удовольствия, чем обычно.На этот раз британские журналисты, опросив тысячу парней и мужчин, узнали заветные слова.Первое место досталось фразе «Пожалуйста, не останавливайся!»: 44% опрашиваемых назвали именно эти слова наиболее желанными в устах партнерши.26% мужчин надеются услышать «Мне очень-очень хорошо!», а еще 17% придут в восторг от услышанного «Он такой у тебя большой...». Если женщина еще и тон подберет в соответствии обстоятельствам, то она точно окажется у цели.А фразу «Я тебя люблю» мечтают услышать в постели большинство женщин и лишь 13% мужчин. Кроме нее, партнера также может немного воодушевить утверждение «Ты лучший мужчина в моей жизни» и предложение «Давай сделаем это еще раз». Также многие мужчины признались, что им польстит предложение от партнерши почаще заниматься сексом.