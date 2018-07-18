Запах кофе стимулирует когнитивные способности мозга человека
Ученые пришли к интересному выводу, который гласит, что запах кофе способен стимулировать интеллектуальные способности человека. В издании MedicalXpress появилась соответствующая статья с комментариями специалистов из Технологического института Стивенс.
Сообщается, что для исследования было привлечено 100 студентов, которым предложили решить десять заданий по алгебре. Количество учеников разделили на две группы по разным аудиториям. Первые работали и чувствовали запах кофе, а вторые решали задачи без подобных запахов. В конечном счете, оказалось, что результаты первой группы были выше, чем у второй. При этом стоит отметить, что ароматизатор кофе, подаваемый в аудиторию, не содержал кофеин.
По словам одного из авторов исследования Адриана Маджарова, само влияние запаха кофе на когнитивные функции уже интересно, однако результаты показали еще одно. Сила мысли о том, что студенты смогут справиться с заданиями, также повлияла на результаты первой группы.
Сообщается, что для исследования было привлечено 100 студентов, которым предложили решить десять заданий по алгебре. Количество учеников разделили на две группы по разным аудиториям. Первые работали и чувствовали запах кофе, а вторые решали задачи без подобных запахов. В конечном счете, оказалось, что результаты первой группы были выше, чем у второй. При этом стоит отметить, что ароматизатор кофе, подаваемый в аудиторию, не содержал кофеин.
По словам одного из авторов исследования Адриана Маджарова, само влияние запаха кофе на когнитивные функции уже интересно, однако результаты показали еще одно. Сила мысли о том, что студенты смогут справиться с заданиями, также повлияла на результаты первой группы.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:30