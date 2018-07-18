Дарья Клюкина шокировала сменой имиджа

Дарья Клюкина решила сменить имидж и с этой целью девушка посетила парикмахерскую на Патриарших прудах под названием «Рябчик». Здесь её преобразил стилист, который перед этим поменял имидж Дусе Бубель – подруге Клюкиной из пятого сезона шоу «Холостяк».От работы мастера Дарья Клюкина пришла в восторг и решила тоже рискнуть и сменить имидж, в результате она стала блондинкой. Подписчики Дарьи прибывают в недоумении, действительно ли Клюкина решила кардинально измениться или же сделала это ради съёмок.