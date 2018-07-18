Третья супруга бывшего мужа Ольги Бузовой прихвастнула плоским животиком после родов

«Не могу поверить, что после родов Вы так быстро привели свое тело в порядок! Идеальная просто фигура! Обзавидоваться можно!», «Настюш, счастья вашей семье и здоровья вашей малышке!!!», «Вы прекрасна! Глаз не отвести!», - пишут в Сети.

Ни для кого не является секретом, что несколько дней назад Анастасия подарила своего любимому супругу, бывшему мужу прославленной телеведущей «Дома-2» и восходящей исполнительницы Ольги Бузовой – Дмитрию Тарасову дочку. На сегодняшний день счастливые родители до сих пор не показали фанатам и СМИ лицо малышки. Имя также по-прежнему скрывается.Как бы то ни было, но Костенка уже во всю начала общаться со своими верными поклонниками, которым модель и решила рассказать, какие перемены произошли в ее жизни.Несколько часов назад Анастасия опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежую фотографию, на которой продемонстрировала плоский животик после родов. Стоит подчеркнуть, что прошло после такого радостного события в семействе Тарасовых-Костенко всего шесть дней.Нужно сказать, что многочисленные пользователи Сети тут же обратили внимание на хорошую фигуру молодой мамочки. Некоторые фолловеры и вовсе назвали ее безупречной. Тем не менее, как выяснилось, некоторые проблемы с телосложением у Анастасии все-таки есть. Правда, отклонения в фигуре все-таки не значительные, если учесть в каком положении модель находилась на протяжении девяти месяцев.Отметим, что многие фанатки Костенко принялись одна за другой просто-таки забрасывать свою любимицу огромнейшим количеством комплиментов. Некоторые в очередной раз решил поздравить звездное семейство с пополнением, а кто-то и вовсе не стал скрывать, что завидует Анастасии и ее фигуре после родов.