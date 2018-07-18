Третья супруга бывшего мужа Ольги Бузовой прихвастнула плоским животиком после родов
Известная российская модель Анастасия Костенко продемонстрировала преданным поклонникам плоский живот.
Ни для кого не является секретом, что несколько дней назад Анастасия подарила своего любимому супругу, бывшему мужу прославленной телеведущей «Дома-2» и восходящей исполнительницы Ольги Бузовой – Дмитрию Тарасову дочку. На сегодняшний день счастливые родители до сих пор не показали фанатам и СМИ лицо малышки. Имя также по-прежнему скрывается.
Как бы то ни было, но Костенка уже во всю начала общаться со своими верными поклонниками, которым модель и решила рассказать, какие перемены произошли в ее жизни.
Несколько часов назад Анастасия опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежую фотографию, на которой продемонстрировала плоский животик после родов. Стоит подчеркнуть, что прошло после такого радостного события в семействе Тарасовых-Костенко всего шесть дней.
Нужно сказать, что многочисленные пользователи Сети тут же обратили внимание на хорошую фигуру молодой мамочки. Некоторые фолловеры и вовсе назвали ее безупречной. Тем не менее, как выяснилось, некоторые проблемы с телосложением у Анастасии все-таки есть. Правда, отклонения в фигуре все-таки не значительные, если учесть в каком положении модель находилась на протяжении девяти месяцев.
Отметим, что многие фанатки Костенко принялись одна за другой просто-таки забрасывать свою любимицу огромнейшим количеством комплиментов. Некоторые в очередной раз решил поздравить звездное семейство с пополнением, а кто-то и вовсе не стал скрывать, что завидует Анастасии и ее фигуре после родов.
«Не могу поверить, что после родов Вы так быстро привели свое тело в порядок! Идеальная просто фигура! Обзавидоваться можно!», «Настюш, счастья вашей семье и здоровья вашей малышке!!!», «Вы прекрасна! Глаз не отвести!», - пишут в Сети.