АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.24 USD 62.44
Курс валют на 18.07.2018

Ученые нашли новый способ измерить скорость нашей галактики

Физики из Экс-Марсельского университета предложили возможный способ более точно измерить скорость нашей собственной галактики, перемещающейся в пространстве. В статье, опубликованной в журнале «Physical Review Letters», Жюльен Бель и Кристиан Маринони описывают свою теорию и то, как ее можно протестировать.
Ученые нашли новый способ измерить скорость нашей галактики


Большинство людей знают, что наша планета движется не только вокруг Солнца, но и сквозь пространство как часть галактики Млечный Путь. Предыдущие исследования показали, что наша галактика движется через пространство со скоростью более 1 миллиона миль в час. Такие оценки основаны на измерении изменений положения Земли относительно очень отдаленных объектов в ночном небе. Эксперты измеряли величину красного смещения, а затем сравнивали показатели. Жюльен Бель и Кристиан Маринони утверждают, что можно получить более качественные оценки скорости нашей галактики, исследуя объекты, которые намного ближе к нам.

Исследователи полагают, что ключом к измерению скорости нашей галактики является измерение собственного ускорения относительно ускорения других объектов во Вселенной (они отмечают, что оба случая ускорения обусловлены темным энергетическим универсальным расширением и гравитационным натяжением между объектами). Специалисты предполагают, что это можно сделать, наблюдая за другими, расположенными близко галактиками и отслеживая, насколько их позиции относительно Земли меняются со временем. Ученые отмечают, что сделать это было бы нелегко – некоторые могут даже утверждать, что это невозможно с точки зрения современных технологий. Но Бель и Маринони считают, что новых технологий, подобных тем, которые используют на Большом синоптическом телескопе или даже SKA, вероятно, было бы достаточно.

Исследователи отмечают, что их идея в настоящее время остается лишь предложением. Они все еще работают над конкретными деталями, так что вряд ли она будет проверена новыми телескопами в ближайшее время.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 17:41
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы марки самых угоняемых авто в России
Экс-супруг довел Седокову до нервного срыва прямо
В Голландии ученые придумали, как накормить людей
Появились первые фото Hyundai Lafesta
На тестах заметили новый Subaru Legacy
Названы 7 причин зависимости от сладкого
Эвелина Бледанс в роскошном купальнике
Учёные: мужчинам для зачатия нужно употребить
В Госдепартаменте подтвердили сокращение
Авто Skoda в РФ продаются с цифровой приборной
Специалисты: Стресс у детей оставляет отпечаток
Ученые нашли новый способ измерить скорость нашей
Сергей Шнуров может стать новым героем шоу
Дарья Клюкина шокировала сменой имиджа
Виктория Дайнеко рассказала о воссоединении своей
Анастасия Волочкова рассказала о личной свободе
Роман Гриценко заявил, что поможет Евгению
Экс-участница «Дома-2» Елизавета Полыгалова
Третья супруга бывшего мужа Ольги Бузовой
Ученые рассказали, как часто можно принимать душ
Эмин Агаларов проведет медовый месяц в Баку
Окололунную станцию планируют оснастить
Москва будет вместе с «Яндексом» развивать
Google грозит получить рекордный в истории штраф
Тимати и Анастасия Решетову поймали на обмане
Елена Летучая похвасталась провокационным снимком
Новый BMW X6 представят весной следующего года
6 лучших привычек для хорошего сна
Муса может стать самым дорогим африканским
Ученые узнали о доколумбовых жителях благодаря
Просмотреть все новости