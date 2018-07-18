Ученые нашли новый способ измерить скорость нашей галактики

Большинство людей знают, что наша планета движется не только вокруг Солнца, но и сквозь пространство как часть галактики Млечный Путь. Предыдущие исследования показали, что наша галактика движется через пространство со скоростью более 1 миллиона миль в час. Такие оценки основаны на измерении изменений положения Земли относительно очень отдаленных объектов в ночном небе. Эксперты измеряли величину красного смещения, а затем сравнивали показатели. Жюльен Бель и Кристиан Маринони утверждают, что можно получить более качественные оценки скорости нашей галактики, исследуя объекты, которые намного ближе к нам.Исследователи полагают, что ключом к измерению скорости нашей галактики является измерение собственного ускорения относительно ускорения других объектов во Вселенной (они отмечают, что оба случая ускорения обусловлены темным энергетическим универсальным расширением и гравитационным натяжением между объектами). Специалисты предполагают, что это можно сделать, наблюдая за другими, расположенными близко галактиками и отслеживая, насколько их позиции относительно Земли меняются со временем. Ученые отмечают, что сделать это было бы нелегко – некоторые могут даже утверждать, что это невозможно с точки зрения современных технологий. Но Бель и Маринони считают, что новых технологий, подобных тем, которые используют на Большом синоптическом телескопе или даже SKA, вероятно, было бы достаточно.Исследователи отмечают, что их идея в настоящее время остается лишь предложением. Они все еще работают над конкретными деталями, так что вряд ли она будет проверена новыми телескопами в ближайшее время.