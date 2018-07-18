АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.24 USD 62.44
Курс валют на 18.07.2018

Ученые подсказали, в какое время суток проще забеременеть

По мнению ученых, самое благоприятное время для наступления беременности – март, апрель и май до половины восьмого утра.

Ученые подсказали, в какое время суток проще забеременеть


Ученые из Швейцарии экспериментальным путем выяснили время, наиболее благоприятное для зачатия. Так, парам, мечтающим о наследнике, эксперты порекомендовали как можно активнее заниматься сексом все три весенних месяца до 7:30 утра. Оказывается, сперматозоиды живут по собственному 24-часовому графику и их пик жизнеспособности приходится как раз на ранее утро. Относительно выбора месяцев, весна для сперматозоидов – идеальна: по форме и размеру они наиболее подходят для оплодотворения яйцеклетки.

Швейцарцы, прежде чем сделать выводы, проанализировали пробы семенной жидкости у 7 000 мужчин 25-40 лет, лечившихся от бесплодия. Цифры показали, что качество спермы по всем показателям напрямую взаимосвязаны с суточными и годовыми циркадными ритмами. Свои выводы ученые предлагают использовать не только для зачатия, но также и для лечения бесплодия.

Ученые подсказали, в какое время суток проще забеременеть


Отечественные медики говорят о проблемах с зачатием у каждой 7-ой пары. Раньше неудачи приписывались лишь женщинам. Теперь же ученые установили, что низкое качество спермы ответственно примерно за 50% неудачных попыток забеременеть.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стало известно, когда Sony официально представит
Астрономы впервые наблюдали звезду, пожирающую
В Сети появились первые настоящие фото Huawei
Мертвая бескислородная зона в Индийском океане
Запах кофе стимулирует когнитивные способности
Ученые подсказали, в какое время суток проще
На камеру видеонаблюдения попал призрак солдата,
Илон Маск и представители Google Deep Mind
Фанаты высмеяли Анну Семенович в бархатном платье
Наталья Рудова на эротичном снимке во Франции
Vivo анонсировала бюджетный смартфон Y71i за 150
Медики рассказали о самых необычных симптомах
В Сети появились технические данные Samsung
Поклонники посоветовали Нелли Ермолаевой посетить
Джефф Безос стал самым богатым человеком в
Социальные сети могут повлечь за собой развитие
Dell готовит гибридный ноутбук XPS 13 с
Учёные нашли связь между колбасой и психическими
Таблетки для диабетиков помогут при алкоголизме
В США испытали систему точной посадки самолета на
Три слова, которые хотят слышать мужчины во время
Стариков предложил Жириновскому альтернативный
Сына Плющенко и Рудковской проверили на детекторе
Экс-любовница Домогарова Айгуль Мильштейн
Уфологи заметили на Луне место расположения
В РФ подорожали отдельные комплектации
Стала известна диета, способная продлить молодость
Названы марки самых угоняемых авто в России
Экс-супруг довел Седокову до нервного срыва прямо
В Голландии ученые придумали, как накормить людей
Просмотреть все новости