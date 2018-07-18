Ученые подсказали, в какое время суток проще забеременеть

Ученые из Швейцарии экспериментальным путем выяснили время, наиболее благоприятное для зачатия. Так, парам, мечтающим о наследнике, эксперты порекомендовали как можно активнее заниматься сексом все три весенних месяца до 7:30 утра. Оказывается, сперматозоиды живут по собственному 24-часовому графику и их пик жизнеспособности приходится как раз на ранее утро. Относительно выбора месяцев, весна для сперматозоидов – идеальна: по форме и размеру они наиболее подходят для оплодотворения яйцеклетки.Швейцарцы, прежде чем сделать выводы, проанализировали пробы семенной жидкости у 7 000 мужчин 25-40 лет, лечившихся от бесплодия. Цифры показали, что качество спермы по всем показателям напрямую взаимосвязаны с суточными и годовыми циркадными ритмами. Свои выводы ученые предлагают использовать не только для зачатия, но также и для лечения бесплодия.Отечественные медики говорят о проблемах с зачатием у каждой 7-ой пары. Раньше неудачи приписывались лишь женщинам. Теперь же ученые установили, что низкое качество спермы ответственно примерно за 50% неудачных попыток забеременеть.