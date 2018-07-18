Экс-участница «Дома-2» Елизавета Полыгалова выходит замуж за миллионера

«Масис сделал мне предложение руки и сердца, но об этом чуть позже. Изначально не хотели ехать, и это еще раз подтвердило мои наблюдения о том, что самое прекрасное, что происходит с нами в жизни, происходит случайно!!!», - написала счастливая Елизавета Полыгалова у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.



Несмотря на то, что блондинка довольно давно покинула прославленную телестройку, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают наблюдать многочисленные зрители. Каждый день Елизавета обновляет личный инста-блог, наполняя его свежими и яркими фотоснимками, видеороликами и сториз, большинство из которых вызывают у пользователей Сети восторг.Ни для кого не является секретом, что после ухода с телепроекта Полыгалова серьезно занялась улучшением своего тела. Блондинка прямо-таки не выходила из спортивного зала, где усердно тягала гири и штанги и, конечно же, придерживалась жесткой диеты.Долгое время о личной жизни Елизаветы ничего не было известно. То ли экс-звезда «Дома-2» тщательно ее скрывала, то ли ее попросту не было, до сих пор непонятно. Как бы то ни было, но на сегодняшний день Полыгалова все чаще начала говорить о личном, о том, что так усердно пыталась утаить от преданных поклонников и СМИ.Как стало известно, у Елизаветы появился молодой человек, которого зовут Масис Овсипян. В социальной сети Инстаграм молодой человек позиционирует себя, как плейбоя, филантропа и миллионера, который сделал себя самостоятельно.Есть информация, что Полыгалова и Овсипян познакомились во время съемок рекламы для одного очень известного развлекательного центра Москвы. И вот на днях Масис, как оказалось, сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.