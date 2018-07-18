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На камеру видеонаблюдения попал призрак солдата, идущего с ранцем по улице

Жительница Северной Каролины, проживающая в городе Дарем, увидела призрак солдата, который по улице идёт с рюкзаком в направлении к дому.

На камеру видеонаблюдения попал призрак солдата, идущего с ранцем по улице


Между тем во дворе установлена была камера видеонаблюдения, фиксирующая происходящее событие. Американская жительница объяснила, что она пыталась несколько дней на камеру поймать лисицу, уничтожившую около двенадцать цыплят. Женщина, просмотрев видеозапись, была шокирована увиденным. Американка очень удивилась, что возле ее дома оказалась фигура неизвестного мужчины. На кадрах она увидела, что данный загадочный человек к дому подходит в форме солдата. При этом за спиной у него находится рюкзак. Жительница Северной Каролины подумала, что в доме раньше проживал военный. Она выяснила, что после завершения ВМВ ранее живший в данном жилище солдат, возвратился, а также предложил своей возлюбленной выйти за него замуж. Но девушка не согласилась.

Солдат после этого прожил в данном старинном доме много лет в одиночестве. Женщина сейчас находится в поисках фото прежнего жильца. Она хочет сравнить снимок и призрака, изображенного на видео.
 
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В мире / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:00
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