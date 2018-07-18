Илон Маск и представители Google Deep Mind отказались разрабатывать оружие на основе ИИ
В Стокгольме прошла конференция IJCAI по искусственному интеллекту, в которой приняло участие 160 компания и более 2,5 тысячи ученых со всего мира. По данным The Verge, предприниматели и специалисты, работающие в этой области, подписали соглашение, которое обязывает всех участников отказаться от разработки оружия, выполненного на основе ИИ.
В тексте соглашение указано, что появление такого вида оружия поставит под сомнение моральные принципы человечества. Также там написано, что машине никогда нельзя доверять право лишать человека жизни. Более того, участники международной конференции даже написали обращение к представителям ООН, чтобы те разработали законодательную базу, которая бы могла наложить запрет на создание такого рода оружия.
До этого Илон Маск утверждал, что уровень угрозы, которую таит в себе искусственный интеллект, необычайно высок, и даже ядерные испытания Северной Кореи с этим не сравнятся.