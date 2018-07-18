Илон Маск и представители Google Deep Mind отказались разрабатывать оружие на основе ИИ

В тексте соглашение указано, что появление такого вида оружия поставит под сомнение моральные принципы человечества. Также там написано, что машине никогда нельзя доверять право лишать человека жизни. Более того, участники международной конференции даже написали обращение к представителям ООН, чтобы те разработали законодательную базу, которая бы могла наложить запрет на создание такого рода оружия.До этого Илон Маск утверждал, что уровень угрозы, которую таит в себе искусственный интеллект, необычайно высок, и даже ядерные испытания Северной Кореи с этим не сравнятся.