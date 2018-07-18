Сергей Шнуров может стать новым героем шоу «Холостяк»

Новый сезон шоу «Холостяк» зрители увидят весной 2019 года. Съёмки телепередачи начнутся в следующем году, однако уже сейчас есть предположения, что главным персонажем проекта может стать лидер рок-группы «Ленинград». В настоящее время Сергей Шнуров свободен и готов к любовным авантюрам и романтическим приключениям.Певец не так давно расстался с супругой Матильдой, с которой прожил в браке 8 лет. Если верить слухам, то Сергей Шнуров оказался не верным мужем и изменял своей избраннице с другими представительницами прекрасного пола. Однако позднее появилась информация о том, что Матильда была не верной супругой.