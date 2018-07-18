Сергей Шнуров может стать новым героем шоу «Холостяк»
Рок-музыкант Сергей Шнуров может стать новым героем шоу «Холостяк». Ранее появилась информация о том, что главным героем романтического шоу станет Мигель, который является членом жюри шоу «Танцы» на ТНТ, но всё ещё может измениться.
Новый сезон шоу «Холостяк» зрители увидят весной 2019 года. Съёмки телепередачи начнутся в следующем году, однако уже сейчас есть предположения, что главным персонажем проекта может стать лидер рок-группы «Ленинград». В настоящее время Сергей Шнуров свободен и готов к любовным авантюрам и романтическим приключениям.
Певец не так давно расстался с супругой Матильдой, с которой прожил в браке 8 лет. Если верить слухам, то Сергей Шнуров оказался не верным мужем и изменял своей избраннице с другими представительницами прекрасного пола. Однако позднее появилась информация о том, что Матильда была не верной супругой.
Новый сезон шоу «Холостяк» зрители увидят весной 2019 года. Съёмки телепередачи начнутся в следующем году, однако уже сейчас есть предположения, что главным персонажем проекта может стать лидер рок-группы «Ленинград». В настоящее время Сергей Шнуров свободен и готов к любовным авантюрам и романтическим приключениям.
Певец не так давно расстался с супругой Матильдой, с которой прожил в браке 8 лет. Если верить слухам, то Сергей Шнуров оказался не верным мужем и изменял своей избраннице с другими представительницами прекрасного пола. Однако позднее появилась информация о том, что Матильда была не верной супругой.