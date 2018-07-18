Наталья Рудова на эротичном снимке во Франции обнажила свою грудь

В настоящее время актриса российского сериала «Татьянин день» пребывает во Франции, на территории средиземноморского города-порта - Ницце. Фото меньше чем за сутки собрало более 115 000 отметок «Мне нравится». Ряд фолловеров Натальи Рудовой выразили в комментариях мнение, что фотография очень эротичная. Другие Instagram-подписчики на снимке не нашли чего-либо вульгарного. В свою очередь поклонники восхитились красотой российской актрисы. Они удивились, почему до сих пор Рудова при своих внешних данных одна. Они пожелали российской звезде экранов быстрейшего счастья в личной жизни.Наталья Рудова на фото запечатлена в коротком белом топе, который облегает её бюст. В Instagram актрисы, судя по остальным снимкам, девушка очень любит носить подобный предмет одежды. На кадре видно все интимные подробности бюста звезды российского сериала «Татьянин день».