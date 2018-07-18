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Наталья Рудова на эротичном снимке во Франции обнажила свою грудь

Наталья Рудова в Instagram-аккаунте разместила эротическое фото, на котором значительно обнажилась её грудь.

Наталья Рудова на эротичном снимке во Франции обнажила свою грудь


В настоящее время актриса российского сериала «Татьянин день» пребывает во Франции, на территории средиземноморского города-порта - Ницце. Фото меньше чем за сутки собрало более 115 000 отметок «Мне нравится». Ряд фолловеров Натальи Рудовой выразили в комментариях мнение, что фотография очень эротичная. Другие Instagram-подписчики на снимке не нашли чего-либо вульгарного. В свою очередь поклонники восхитились красотой российской актрисы. Они удивились, почему до сих пор Рудова при своих внешних данных одна. Они пожелали российской звезде экранов быстрейшего счастья в личной жизни.

Наталья Рудова на фото запечатлена в коротком белом топе, который облегает её бюст. В Instagram актрисы, судя по остальным снимкам, девушка очень любит носить подобный предмет одежды. На кадре видно все интимные подробности бюста звезды российского сериала «Татьянин день».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:30
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