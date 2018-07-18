Vivo анонсировала бюджетный смартфон Y71i за 150 долларов

Известно, что Vivo Y71i оснащен 6-дюймовым Full View-экраном с разрешением 1440 × 720 точек. Спереди работает камера на 5 Мп, а сзади установлен датчик с разрешением 8 Мп. В аппаратной основе буде работать процессор Qualcomm Snapdragon 425 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и графическим модулем Adreno 308. За сотовую связь ответит модем X6 LTE.Помимо этого имеется операционная система Android 8.1 Oreo с фирменной надстройкой FunTouch OS 4.0, 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайт постоянной памяти. Последний параметр можно будет увеличить с помощью карты памяти с максимальным объемом 256 Гб. Благодаря аккумуляторной батарее с емкостью 3360 мАч пользователь сможет работать с устройством в течение суток. Стоит выделить поддержку двух карточек SIM.