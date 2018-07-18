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Учёные: мужчинам для зачатия нужно употребить немного алкоголя

По словам учёных, мужчинам для зачатия следует употребить немного алкоголя. Авторами исследования являются итальянские специалисты.

Учёные: мужчинам для зачатия нужно употребить немного алкоголя


Специалисты считают, что в данном случае может понадобится совсем немного алкоголя. Результаты научной работы смогли показать положительную корреляцию между подвижностью, количеством сперматозоидов, объемом спермы, умеренным употреблением спиртных напитков. Стоит отметить, что в исследовании взяли участие 323 мужчины. Их направили в клинику для лечения бесплодия. В свою очередь у них спросили касательно образа жизни, питании, вредных привычек. Было установлено, что у мужчин, потреблявших в неделю от 4 до 7 стандартных единиц алкоголя, была самая здоровая сперма. В этой группе зафиксировали лучшее содержание семени.

Авторы исследования отмечают, что в вопросе низкого потребления алкоголя, результаты будут согласованы с прочими исследованиями.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:59
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