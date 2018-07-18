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Медики рассказали о самых необычных симптомах дефицита железа в организме

Некоторые странные пристрастия и признаки, происходящие с человеком, могут указывать на дефицит железа в его организме.

Медики рассказали о самых необычных симптомах дефицита железа в организме


Среди россиян нехватка такого элемента в организме, как железо, встречается часто. Согласно статистики – примерно у 6 миллионов соотечественников. Как правило, в своей усталости люди обвиняют дефицит железа.
Однако у этой патологии есть несколько личин, не совсем обычных. Так, при анемии больной может пристраститься к поеданию кубиков льда: не всегда, но чаще всего это свидетельствует о том, что человеку недостает железа.

Медики рассказали о самых необычных симптомах дефицита железа в организме


Организм многих жертв-женщин реагирует часто тем, что у них выпадают волосы. Мужчин такой признак не касается. А у женщин провокатором являются слишком тяжелые месячные, когда вместе с кровью организм покидает и железо. Если при этом железосодержащие препараты не помогают или побочные эффекты типа диареи или запора слишком тяжелые, то врач может предложить капельницы с железом.

Медики рассказали о самых необычных симптомах дефицита железа в организме


Иногда анемия может вызывать синдром беспокойных ног, при этом у человека ночью часто возникает желание ударить по ногам. Такие люди нормально не высыпаются и днем их часто клонит в сон. В этих случаях медики также обвиняют тяжелые месячные.

Медики рассказали о самых необычных симптомах дефицита железа в организме


Кроме того, анемия взаимосвязана с нарушением сердечных ритмов, поскольку из-за дефицита гемоглобина мышце тяжело работать.

Анемию людей пожилого возраста необходимо изучать более досконально, поскольку она часто свидетельствует об онкологии: если в кишечнике справа растет опухоль, она может вызывать длительные кровотечения. При этом такую внутреннюю потерю крови человек может и не заметить: она уйдет вместе с калом. И единственным симптомом при такой онкологии останется усталость.
 
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:00
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