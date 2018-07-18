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В Сети появились технические данные Samsung Galaxy Tab S4

Представители сайта SamMobile опубликовали в Сети информацию о том, какими будут технические характеристики будущей новинки Samsung – планшета Galaxy Tab S4. Отмечается, что устройство должно появиться на публике в рамках выставки IFA 2018.

В Сети появились технические данные Samsung Galaxy Tab S4


Эксперты приписывают аппарату 10,5-дюймовый экран с разрешением 2560 × 1600 пикселей и соотношением сторон 16:10. Также идет речь о процессоре Qualcomm Snapdragon 835, в котором будет установлено восемь ядер Kryo 280 с максимальной частотой 2,45 ГГц. В пару к нему производители должны установить графический контроллер Adreno 540. Помимо этого отмечается наличие 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти.

На задней панели разместят 13-мегапиксельный датчик, а спереди будет работать 8-мегапиксельный модуль. Более того, спереди появится датчик для сканирования радужной оболочки глаза.

Стоит ожидать появление аккумулятора с емкостью 7300 мАч, операционной системы Android 8.1 Oreo, модулей 4G/LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 LE, порта USB 3.1 Type-C и нового пера S Pen.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:45
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