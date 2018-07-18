Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории

Отмечается, что за год Безос смог заработать еще 52 млрд. долларов, что больше уровня состояния китайского предпринимателя Джека Ма, владеющего Alibaba Group Holding. Также Безос смог стать богаче семьи Уолтонов, общее состояние которой равно 151,5 млрд. долларов.По словам топ-менеджера Cresset Family Office Майкла Коула, пока что сложно представить, насколько может вырасти эта сумма в скором будущем. В Федеральной резервной системе подсчитали, что два года назад в США 38,6% финансов принадлежало 1% самых состоятельных семейств страны, и только 22,8% доходов припадало на 90% жителей государства. Более того, в 2017 году было установлено, что 80% мировых доходов сосредоточено в руках 1% населения планеты.