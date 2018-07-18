Виктория Боня заставляет дочку читать состав продуктов, перед тем как съесть

«Перед тем как съесть какой-то продукт, следует прочитать состав – нет ли там химии. Она, кстати, даже шоколадные яйца не ест, просит купить их только для того, чтобы достать оттуда игрушку», - отметила Боня.

По словам Виктории, она часто водит дочку в музеи, рассказывает о том, что вредит нашей планете, а также, почему нельзя пользоваться пластиковыми пакетами и трубочками. Виктория учит малышку, как надо обращаться с животными, и почему необходимо беречь воду.Также теледива заставляет дочку читать состав продуктов, перед тем как съесть, для того, чтобы знать - нет ли там химии.