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Употребление обогащенного железом зерна улучшает внимание и память учащихся

Исследователи из штата Пенсильвания выяснили, что ученики-подростки одной из деревенских школ в Индии, которые потребляют обогащенное железом просо, проявили повышенное внимание и лучшую память по сравнению с теми, кто потреблял обычное просо.
Употребление обогащенного железом зерна улучшает внимание и память учащихся


Результаты опубликованы 17 июля в «Journal of Nutrition».

«Дефицит железа остается наиболее распространенным дефицитом микроэлементов во всем мире, но не многие исследования направлены на изучение того, как железа связано с познанием у подростков, – говорит соавтор исследования Лаура Мюррей-Колб, адъюнкт-профессор наук о питании и профессор-аспирант программы. – Укрепление железом основных продовольственных культур расширяется, но до сих пор было неизвестно, могут ли биоукрепленные культуры приносить пользу познанию. Наша цель состояла в том, чтобы определить эффективность употребления железосодержащего проса для улучшения внимания и памяти у индийских подростков».

Исследователи впервые наблюдали изменения уровня железа у учащихся, которые потребляли биоукрепленное просо. Они заметили, что испытуемые лучше справляются с испытаниями внимания и памяти после потребления обогащенного железом проса в течение шести месяцев.

«По сравнению с обычным просом потребление биоукрепленного привело к большему улучшению внимания и памяти, – сказал Мюррей-Колб. – Время реакции на задачи по проверке внимания сократилось наполовину в течение шести месяцев у тех, кто потреблял биофортифицированное просо по сравнению с обычным».

В исследовании задействовано 140 мальчиков и девочек в возрасте 12-16 лет из малообеспеченных семей, посещающих сельскую школу-интернат в Ахмеднагарском районе Махараштры, Индия. Эксперты выбрали именно эту школу из-за высоких показателей анемии среди учащихся – состояния, обычно вызванного низким уровнем железа.

Уровень железа у учеников измерили в начале и после четырех и шести месяцев исследования. Показатели когнитивной функции получили в начале и в течение шести месяцев.

Результаты многообещающи, говорит Мюррей-Колб, но необходимо провести грандиозную работу, чтобы обеспечить всех подростков, особенно в развивающихся странах, необходимым питательным веществом.
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 14:30
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