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Dell готовит гибридный ноутбук XPS 13 с процессорами Intel Core Y-Series

Стало известно, что компания Dell готовит к выпуску новый гибридный ноутбук XPS 13. Аппарат получит операционную систему Windows 10 и аппаратную платформу Intel Core Y-Series седьмой и восьмой генерации.

Dell готовит гибридный ноутбук XPS 13 с процессорами Intel Core Y-Series


Сообщается, что новый аппарат будет иметь 13,3-дюймовый экран, который сможет поворачиваться на 360 градусов. В продаже появятся модификации с двумя версиями разрешения картинки - 1920 × 1080 и 3300 × 1080 пикселей.

В качестве процессоров разработчики планируют применять такие модули как Core i5-7Y54, Core i7-7Y75, Core i5-7Y57, Core i5-8200Y и Core i7-8500Y. Максимальная частота работы этих чипов будет на уровне 3,2-4,2 ГГц.

Помимо этого стоит выделить 16 гигабайт оперативной памяти, порт Thunderbolt 3 и твердотельный накопитель с максимальным объемом в 1 Тб. Также можно указать на наличие модулей Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 и порта USB Type-C.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:15
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