Таблетки для диабетиков помогут при алкоголизме

В свое время ученые занялись исследованием «желудочных» гормонов, влияющих на переедание и ожирение. В частности, они изучали гормон голода грелин, гормоны сытости GLP-1 и амилин, и дофамин, влияющий на тягу к определенным продуктам.Во время работы специалистами была замечена взаимосвязь: чем активнее действуют GLP-1 и амилин, тем ниже удовольствие от алкоголя и наркотиков. Выводы подтвердились опытным путем: грызуны с алкогольной зависимостью, получившие дозу аналога анилина, показывали снижение тяги к алкоголю.Таблетки, которые умеют воздействовать на гормоны насыщения уже существуют и используются – при лечении ожирения и диабета 2-го типа. Теперь же, судя по результатам исследования медиков, подобные препараты можно назначать людям, борющимся с зависимостями от алкоголя и наркотиков. Такая терапия гормонами может стать просто прорывом.