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Анастасия Костенко показала в Instagram свою дочку

Судя по всему, супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко намерена отмечать каждый день после своих родов.

Анастасия Костенко показала в Instagram свою дочку

На четвертые сутки известная модель продемонстрировала свою стройную фигуру, а накануне поделилась фотографией с дочерью на руках.

«6 дней после родов. Если Вам говорят, что невозможно обнять Вселенную - не верьте. Ее можно не только обнять, но и целовать каждый день», - подписала снимок супруга Дмитрия Тарасова.


Стоит отметить, что многие поклонники тут же набросились на любимицу с вопросами об имени наследницы, однако молодая мама так и не раскрыла тайну о том, как назвали малышку.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:31
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