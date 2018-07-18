Анастасия Костенко показала в Instagram свою дочку

«6 дней после родов. Если Вам говорят, что невозможно обнять Вселенную - не верьте. Ее можно не только обнять, но и целовать каждый день», - подписала снимок супруга Дмитрия Тарасова.

На четвертые сутки известная модель продемонстрировала свою стройную фигуру, а накануне поделилась фотографией с дочерью на руках.Стоит отметить, что многие поклонники тут же набросились на любимицу с вопросами об имени наследницы, однако молодая мама так и не раскрыла тайну о том, как назвали малышку.