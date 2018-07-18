Исследователи считают, что климат определяет формы речных бассейнов

Речные бассейны отличаются по форме. Формы, как сообщают ученые из Массачусетского технологического института, в значительной степени зависят от климата, в котором формируются. Команда обнаружила, что в сухих районах страны речные бассейны имеют длинный и тонкий контур, независимо от размера. В более влажных средах более крупные речные бассейны (в масштабах сотен километров) длинные и узкие, а небольшие бассейны, простирающиеся на несколько километров, заметно короткие и приземистые.Разница, по мнению ученых, сводится к локальной доступности подземных вод. В целом речные бассейны формируются осадками, которые разрушают землю, когда она стекает в реку или ручей. Во влажных условиях большая часть осадков просачивается в землю, создавая подземный водный резервуар. Когда грунтовая вода просачивается, она может сталкиваться с бассейном, еще больше разрушая и меняя его форму.Исследователи обнаружили, что формы небольших бассейнов, образовавшихся во влажном климате, в значительной степени зависят от местных подземных вод, которые «вырезают» более короткие и широкие бассейны. Для гораздо более крупных бассейнов, которые охватывают обширную географическую область, наличие подземных вод может быть менее последовательным и менее влияет на форму бассейна.Результаты, опубликованные сегодня в «Proceedings of the Royal Society A», могут помочь специалистам определить давний климат, в котором первоначально сформировались бассейны как на Земле, так и за ее пределами.«Мы впервые обнаружили, что форма речных сетей связана с климатом, – говорит Даниэль Ротман, профессор геофизики Массачусетского технологического института. – Подобная работа может помочь ученым понять, какой был климат в период формирования речных сетей».