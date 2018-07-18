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Исследователи считают, что климат определяет формы речных бассейнов

В рельефе Соединенных Штатов расположено более 1 миллиона речных бассейнов. Некоторые бассейны столь же малы, как отдельные потоки, в то время как другие охватывают почти половину континента, например, всю сеть рек Миссисипи.
Исследователи считают, что климат определяет формы речных бассейнов


Речные бассейны отличаются по форме. Формы, как сообщают ученые из Массачусетского технологического института, в значительной степени зависят от климата, в котором формируются. Команда обнаружила, что в сухих районах страны речные бассейны имеют длинный и тонкий контур, независимо от размера. В более влажных средах более крупные речные бассейны (в масштабах сотен километров) длинные и узкие, а небольшие бассейны, простирающиеся на несколько километров, заметно короткие и приземистые.

Разница, по мнению ученых, сводится к локальной доступности подземных вод. В целом речные бассейны формируются осадками, которые разрушают землю, когда она стекает в реку или ручей. Во влажных условиях большая часть осадков просачивается в землю, создавая подземный водный резервуар. Когда грунтовая вода просачивается, она может сталкиваться с бассейном, еще больше разрушая и меняя его форму.

Исследователи обнаружили, что формы небольших бассейнов, образовавшихся во влажном климате, в значительной степени зависят от местных подземных вод, которые «вырезают» более короткие и широкие бассейны. Для гораздо более крупных бассейнов, которые охватывают обширную географическую область, наличие подземных вод может быть менее последовательным и менее влияет на форму бассейна.

Результаты, опубликованные сегодня в «Proceedings of the Royal Society A», могут помочь специалистам определить давний климат, в котором первоначально сформировались бассейны как на Земле, так и за ее пределами.

«Мы впервые обнаружили, что форма речных сетей связана с климатом, – говорит Даниэль Ротман, профессор геофизики Массачусетского технологического института. – Подобная работа может помочь ученым понять, какой был климат в период формирования речных сетей».
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 14:01
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