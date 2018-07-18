Стариков предложил Жириновскому альтернативный иск к ЕС на триллион евро
Владимир Жириновский - лидер ЛДПР, от Евросоюза потребовал триллион евро за то, что в РФ проведут политический эксперимент по построению коммунизма. Жириновский намерен всерьез подать иск против ЕС, а также мотивировать его.
По мнению Жириновского, Евросоюз обязан русскому народу заплатить за страшный эксперимент, подразумевающий построение коммунизма, который за собой повлек массу жертв, моральный упадок и крах традиционных устоев. По словам политика на Западе очень распространена практика защиты собственных интересов в суде. Вследствие этого РФ нужно взять пример, а также отстоять свою правоту. Николай Стариков, являющийся лидером общественного движения «ПВО», в интервью «ПолитЭксперту» отметил, что Россия может вполне говорить, а также формировать ряд определённых финансовых претензий в адрес своих независимых соседей, которые незаконным образом вышли в 1917 году из состава Российской империи.
Специалист говорит о прибалтийских государствах, таких как Эстония и Латвия, которых до этого никогда не было в истории до 1918 года. Стариков напомнил, что когда данные государства заявили про свою независимость, её поддержали военные противники РФ.
По мнению Жириновского, Евросоюз обязан русскому народу заплатить за страшный эксперимент, подразумевающий построение коммунизма, который за собой повлек массу жертв, моральный упадок и крах традиционных устоев. По словам политика на Западе очень распространена практика защиты собственных интересов в суде. Вследствие этого РФ нужно взять пример, а также отстоять свою правоту. Николай Стариков, являющийся лидером общественного движения «ПВО», в интервью «ПолитЭксперту» отметил, что Россия может вполне говорить, а также формировать ряд определённых финансовых претензий в адрес своих независимых соседей, которые незаконным образом вышли в 1917 году из состава Российской империи.
Специалист говорит о прибалтийских государствах, таких как Эстония и Латвия, которых до этого никогда не было в истории до 1918 года. Стариков напомнил, что когда данные государства заявили про свою независимость, её поддержали военные противники РФ.
Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:30