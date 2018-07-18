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Стариков предложил Жириновскому альтернативный иск к ЕС на триллион евро

Владимир Жириновский - лидер ЛДПР, от Евросоюза потребовал триллион евро за то, что в РФ проведут политический эксперимент по построению коммунизма. Жириновский намерен всерьез подать иск против ЕС, а также мотивировать его.

По мнению Жириновского, Евросоюз обязан русскому народу заплатить за страшный эксперимент, подразумевающий построение коммунизма, который за собой повлек массу жертв, моральный упадок и крах традиционных устоев. По словам политика на Западе очень распространена практика защиты собственных интересов в суде. Вследствие этого РФ нужно взять пример, а также отстоять свою правоту. Николай Стариков, являющийся лидером общественного движения «ПВО», в интервью «ПолитЭксперту» отметил, что Россия может вполне говорить, а также формировать ряд определённых финансовых претензий в адрес своих независимых соседей, которые незаконным образом вышли в 1917 году из состава Российской империи.

Специалист говорит о прибалтийских государствах, таких как Эстония и Латвия, которых до этого никогда не было в истории до 1918 года. Стариков напомнил, что когда данные государства заявили про свою независимость, её поддержали военные противники РФ.
 
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:30
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