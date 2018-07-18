Уфологи заметили на Луне место расположения «подземной базы инопланетян»

Так же отмечается, что каждые пользователь может самостоятельно найти вход в возведенную постройку, чему могут помочь созданные сотрудниками Google подробные панорамы лунных карт. Конкретно указывается пространство, недалеко от расположения кратера Арата, где уфологи заметили подозрительный холм, вокруг которого имеются многочисленные следы проведения раскопок.Вершина горы отмечается расположением конструкции белого света, которая напомнила исследователям форму геометрической разносторонней пирамиды, с соответственно расположенными четырьмя гранями. Как предполагается, это скорее всего и есть местоположение подземной лунной базы инопланетян.Для основания постройки выбрана форма квадрата, причем каждая сторона которого примерно несколько сотен метров. Уфологами так же обнаружены несколько выступов, чем-то напоминающих «петли» на люках. Исследователями-любителями часто публикуются «подтверждения», которые указывают на возможность существования внеземной цивилизации, представители которой часто посещают околоземное пространства. В свою очередь, учеными NASA опровергается все распространяемая информация и сведения, касающиеся НЛО.