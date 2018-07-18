Стала известна диета, способная продлить молодость

Базой для это диеты стали продукты, которые в своем составе имели химическое соединение под названием спермидин.Исследования проводились специалистами Института Вейцмана, которые обратили внимание на универсальную эффективность спермидина. Это вещество способно повысить общий тонус организма, снизить риски возникновения раковых опухолей, а также болезней Паркинсона и Альцгеймера.Присутствие спермидина в рационе питания позволяет противостоять различным возрастным изменениям, способствуя продлению молодости. В качестве убедительного доказательства ученые привели результаты свих научных экспериментов на лабораторных грызунах.Мышам регулярно давали воду с спермидином. Спустя определенное время было замечено, что эти животные медленнее старели, имели более здоровое сердце и нормальное кровяное давление. Риск сердечной недостаточности у них был снижен на 40% в отличие от тех грызунов, которые питались без спермидина.Дальнейшие исследования показали: «диета молодости» поворачивает вспять циркадные ритмы организма. Этот эффект делает использование спермидина весьма перспективным считают ученые.Остается уточнить, что природный спермидин имеется в таких продуктах, как грейпфрут, кукуруза, соя, горох, знаменитый сыр с голубой плесенью, а также пророщенная пшеница.