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Появились первые фото Hyundai Lafesta

Hyundai опубликовала первые фото своего нового транспортного средства Lafesta. Прототип авто представили в апреле этого года в рамках автошоу, которое проводили на территории Пекина.

Появились первые фото Hyundai Lafesta


Авто построено на базе модели автокомпании Elanta. Версию Hyundai Lafesta предлагают в двух вариациях, а именно спортивной и стандартной. В дизайне машины не будут очень отличаться. Стандартное авто имеет классическую решётку радиатора, хромированные горизонтальные полосы. Задний бампер в этой версии скрывает раструб от автомобильной выхлопной трубы. В спортивной вариации Hyundai Lafesta радиаторная решетка является ячеистой. На заднем бампере размещается два раструба автомобильной выхлопной трубы.

Hyundai Lafesta предлагается с двумя вариантами моторов: T-GDI на 1,6 литра и T-GDI на 1,4 литра. Первый двигатель способен генерировать 190/ 204 лошадиных сил, а второй - 140 лошадиных сил. Новинка в продажу поступит к концу этого года. Стоимость на машину стартует от 1 млн руб.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:45
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