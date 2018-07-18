Появились первые фото Hyundai Lafesta

Авто построено на базе модели автокомпании Elanta. Версию Hyundai Lafesta предлагают в двух вариациях, а именно спортивной и стандартной. В дизайне машины не будут очень отличаться. Стандартное авто имеет классическую решётку радиатора, хромированные горизонтальные полосы. Задний бампер в этой версии скрывает раструб от автомобильной выхлопной трубы. В спортивной вариации Hyundai Lafesta радиаторная решетка является ячеистой. На заднем бампере размещается два раструба автомобильной выхлопной трубы.Hyundai Lafesta предлагается с двумя вариантами моторов: T-GDI на 1,6 литра и T-GDI на 1,4 литра. Первый двигатель способен генерировать 190/ 204 лошадиных сил, а второй - 140 лошадиных сил. Новинка в продажу поступит к концу этого года. Стоимость на машину стартует от 1 млн руб.