На тестах заметили новый Subaru Legacy

Новая версия Subaru Legacy будет не особо отличаться от текущего поколения седана. Новая версия получит пересмотренную решётку радиатора, видоизмененные фары, другую форму багажного отсека. Седан также снабдят переработанными бамперами, обновленной выхлопной системой. Основой нового Subaru Legacy станет архитектура Subaru Global Platform. В подкапотном пространстве располагается 2,5-литровый 4-цилиндровый атмосферный силовой агрегат. Предусматривается также бензиновый двухлитровый турбомотор, а также 2,4-литровый сильный агрегат на 260 л.с. Премьеру нового седана версии Subaru Legacy запланировали на начало будущего года.Весной текущего года на отечественный авторынок вернулась рестайлинговая версия Subaru Legacy, доступная в вариациях Premium ES и Elegance. Транспортное средство расценивается от 2,069 млн руб.