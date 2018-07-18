Названы 7 причин зависимости от сладкого

Считается, что зависимость от сладкого – самая пагубная из всех пищевых зависимостей. Ученые назвали сразу семь причин для ее возникновения.
Подавляющее большинство людей не обходится в своем рационе питания без сладкого. И хотя сторонники здорового образа жизни стремятся свести к минимуму разные конфеты и пирожные, некоторые испытывают к сладкому настоящую зависимость и не могут себе в этом отказать.
Эксперты в сфере диетологии заявили, что подобная зависимость может возникать в семи случаях.
1- Нарушение режима питания Когда между приемами пищи случаются многочасовые перерывы, обиженный организм начинает сигнализировать своему владельцу о своих проблемах. И вам сразу хочется чего-то сладенького, поскольку именно так можно быстро поднять уровень глюкозы в крови. Чтобы избежать подобного сценария, нужно питаться строго по режиму.
2- Хочется сладкого после физической нагрузки После тяжелых тренировок или других физнагрузок организм хочет восстановить свои силы, и глаза начинают посматривать в сторону шоколадки. Не нужно лукавить самим с собой, а нужно поесть что-то, содержащее сложные углеводы. И все будет хорошо.
3- Инфекция Нездоровая тяга к сладкому может вызываться грибковой инфекцией в кишечнике. Для более полной информации требуется медобследование.
4-Нехватка магния, фосфора или хрома Чтобы не хотелось сладкого, нужно полноценно питаться, и чтобы рацион питания содержал все необходимые витамины и микроэлементы.
5- Сладкое ради настроения Очень часто люди злоупотребляют сладким в условиях стресса. Нервные переживания, тревоги и волнения снижают уровень гормона счастья в крови, а порция шоколада способна восполнить этот пробел. Но диетологи советуют повышать настроение более здоровыми способами, будь то секс, просмотр комедий или прогулка на свежем воздухе.
6- Конфеты превращаются в привычку Многие едят сладкое машинально, автоматически поглощая немеряное количество конфет или других сладостей. Нужно следить за этим, если не хотите более серьезных проблем.
7- Сладости в свободное время Подружки встречаются за чаем, семья собирается на торт, вечер выходного можно отметить пирожными… Если немножко изменить наши традиции, можно сделать много хорошего для своего здоровья.