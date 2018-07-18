Названы 7 причин зависимости от сладкого

Подавляющее большинство людей не обходится в своем рационе питания без сладкого. И хотя сторонники здорового образа жизни стремятся свести к минимуму разные конфеты и пирожные, некоторые испытывают к сладкому настоящую зависимость и не могут себе в этом отказать.Эксперты в сфере диетологии заявили, что подобная зависимость может возникать в семи случаях.Когда между приемами пищи случаются многочасовые перерывы, обиженный организм начинает сигнализировать своему владельцу о своих проблемах. И вам сразу хочется чего-то сладенького, поскольку именно так можно быстро поднять уровень глюкозы в крови. Чтобы избежать подобного сценария, нужно питаться строго по режиму.После тяжелых тренировок или других физнагрузок организм хочет восстановить свои силы, и глаза начинают посматривать в сторону шоколадки. Не нужно лукавить самим с собой, а нужно поесть что-то, содержащее сложные углеводы. И все будет хорошо.Нездоровая тяга к сладкому может вызываться грибковой инфекцией в кишечнике. Для более полной информации требуется медобследование.Чтобы не хотелось сладкого, нужно полноценно питаться, и чтобы рацион питания содержал все необходимые витамины и микроэлементы.Очень часто люди злоупотребляют сладким в условиях стресса. Нервные переживания, тревоги и волнения снижают уровень гормона счастья в крови, а порция шоколада способна восполнить этот пробел. Но диетологи советуют повышать настроение более здоровыми способами, будь то секс, просмотр комедий или прогулка на свежем воздухе.Многие едят сладкое машинально, автоматически поглощая немеряное количество конфет или других сладостей. Нужно следить за этим, если не хотите более серьезных проблем.Подружки встречаются за чаем, семья собирается на торт, вечер выходного можно отметить пирожными… Если немножко изменить наши традиции, можно сделать много хорошего для своего здоровья.