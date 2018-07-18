Эвелина Бледанс в роскошном купальнике похвасталась стройной фигурой

center][/center]На этот раз Эвелина Блёданс выложила снимок, на котором она позирует на фоне Медведь-горы в раздельном купальнике в горошек, накинув сверху накидку с капюшоном. На заднем фоне также красуются деревья и море. Звезда неоднократно рассказывала, как поддерживает себя в форме, она предпочитает регулярно посещать сеансы массажа и занимается аквааэробикой.В комментариях поклонники Эвелины Блёданс отметили, что звезда своей стройной фигурой и красотой затмила легендарную гору. Подписчики просто засыпали Эвелину всевозможными комплиментами, расхваливая её купальный костюм и идеальную фигуру.